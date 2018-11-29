12 Dev Adam İspanya'yı devirdi

FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur 3'üncü maçlar kapsamında I Grubu'nda 2. sırada yer alan Türkiye, evinde grup lideri İspanya'yı ağırladı. Kıran kırana geçen ilk periyot sonunda iki takımda 15 sayı attı. İkinci periyotta da oyun disiplininden kopmayan Türkiye, ilk yarıyı 36-34 önde bitirdi. İkinci yarıya fırtına gibi başlayan milliler farkı 8 sayıya çıkartarak son periyoda 56-48 önde girdi. Ay-yıldızlılar, adeta kıran kırana geçen son 10 dakika sonucunda mücadeleden 71-67 galip ayrılarak liderliğe yükseldi.

Bu sonuçla milliler grupta liderliğe yükseldi. Türkiye'de Semih Erden 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, İspanya'da 18 sayı bulan Dario Brizuela maçın en skorer ismi oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Saverio Lanzarini, Tomas Jasevicius, Sasa Maricic

Türkiye: Doğuş Balbay 12, Sinan Güler 8, Metin Türen, Metecan Birsen 12, Semih Erden 16, Oğuz Savaş, Berkan Durmaz, Berk Uğurlu, Buğrahan Tuncer 11, Tolga Geçim 10, Sertaç Şanli 2, Göksenin Köksal

Başantrenör: Ufuk Sarıca

İspanya: Sergi Garcia, Alberto Abalde, Jairne Fernandez 5, Nacho Llovet 5, Quino Colom 9, Sebas Saiz 7, Fran Vazquez 10, Dario Brizuela 18, Javier Beiran 8, Pablo Aguilar 3, Victor Arteaga, San Mguel 2

Başantrenör: Sergio Scariolo

1. Periyot: 15-15

Devre: 36-34 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 56-48 (Türkiye lehine)

Cem Geçim - Seyid Fatih Poyraz