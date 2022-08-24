12 Dev Adam, Letonya deplasmanında

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu ilk maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı yarın TSİ 19.30'da Arena Riga'da Letonya ile mücadele edecek. Milliler, ilk turda B Grubu'nda Yunanistan, Büyük Britanya ve Belarus ile mücadele etti. Ay-yıldızlılar, Belarus'un ihraç edilmesinin ardından Yunanistan ve Büyük Britanya ile birlikte ikinci tura çıktı.

Türkiye, ikinci turda A Grubu'nu ilk 3 sırada tamamlayan Letonya, Belçika ve Sırbistan ile I Grubu'nda yer aldı. Bu grupta ilk üç sırayı alan ülkeler, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda gitmeye hak kazanacak.

Türkiye ile Letonya Dünya Kupası Elemeleri'nde daha önce iki kez karşılaştı. Milliler bir maçı 85-73 kazanırken, diğer mücadelede de 79-70'lik skorla mağlup oldu.

Oğuzhan Ort

