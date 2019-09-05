12 Dev Adam'dan Dünya Kupası'na erken veda

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu 3. karşılaşmasında Çekya ile Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde mücadele etti. Çekya karşısında maça Scottie Vilbekin, Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Semih Erden beşiyle başlayan milliler, ilk periyodu 22-16, devreyede 43-35 geride tamamladı. Müsabakanın diğer periyotlarında da üstünlüğü yakalayamayan 12 Dev Adam, rakibi karşısında parkeden 91-76'lık skorla mağlup ayrıldı.

Ay-yıldızlılarda Cedi Osman 24 sayı, 3 ribaund, 3 asist, Furkan Korkmaz 16 sayı, 4 ribaund ve Melih Mahmutoğlu da 14 sayıyla takımına katkıda bulundu.

Çekya'da ise Vojtech Hruban 18 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve Ondrej Balvin 17 sayı, 11 ribaund ile mücadele ederek takımlarına galibiyeti getirdi.

Klasman maçları oynayacak

Milliler daha önce E Grubu'nda Japonya'yı 86-67 yenmiş ve ABD'ye 93-32 yenilmişti. Çekya mağlubiyetinin ardından 4 puanla 3'üncü sırayı alan ay-yıldızlılar, 17-32 klasman maçı oynayacak. Dongguan'da oynanacak klasman karşılaşmalarında E Grubu'nun 3 ve 4'üncüleri, F Grubu'nu 3 ve 4'üncü sırada tamamlayan takımlarla O Grubu'nda bir araya gelecek. E Grubu'nda alınan puanlar buraya taşınacak. O Grubu maçlarında takımlar ilk grup sürecinde karşılaşmadıkları ekiplerle maç yapacak. Oynanacak maçların sonucunda, FIBA'nın resmi basketbol kurallarına göre, gruplarını ilk sırada bitiren takımlar 17-20, ikinciler 21-24, üçüncüler 25-28 ve dördüncüler ise 29-32 sıralarına yerleşecek.