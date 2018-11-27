12 Dev Adam'ın 2 kritik sınavı

Çin'de düzenlenecek olan 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası'na katılma yolunda A Milli Erkek Basketbol Takımı, İspanya ve Karadağ ile kritik iki maça çıkacak. 2. Tur I Grubu'nda yer alan milliler, ilk maçta grup lideri İspanya ile Ankara'da 29 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Milliler, İspanya maçının ardından ise 2 Aralık Pazar günü saat 21.00'da Karadağ deplasmanında sahaya çıkacak.

Türkiye, 2. Tur I Grubu'nda şu ana kadar geride kalan maçlarda Karadağ'ı 79-69 mağlup ederken, son Avrupa Şampiyonu Slovenya'yı da deplasmanda 86-77'yle geçmeyi başardı. I Grubu'nda İspanya 15 puanla ilk sırada bulunurken, ay-yıldızlılar da rakibini 14 puanla takip ediyor. Türkiye'nin ardından Letonya 13 puanla üçüncü, Karadağ ve Ukrayna da 12'şer puanla dördüncü ve beşinci sırada bulunuyor. Grubun son sırasında ise 10 puanla Slovenya yer alıyor.

2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası eleme maçları için A Milli Takım kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, Metecan Birsen, Tolga Geçim, Kartal Özmızrak, Oğuz Savaş, Sinan Güler, Göksenin Köksal, Ege Arar, Semih Erden, Berk Uğurlu, Berkan Durmaz, Metin Türen, Scottie Wilbekin."