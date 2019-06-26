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12 Dev Adam'ın 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu belli oldu

12 Dev Adam'ın 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu belli oldu
12 Dev Adam'ın 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Çin'de organize edilecek olan 2019 FIBA Dünya Kupası'nda yer alacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 26 kişilik geniş sporcu kadrosu belli oldu.

Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, 26 kişilik geniş sporcu kadrosu belli oldu. Kadroda lig şampiyonu Anadolu Efes'ten 6, Galatasaray, Tofaş ve Banvit'ten 3, Fenerbahçe'den ise 2 oyuncu çağrıldı. 26 kişilik listede NBA'de oynayan Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz da davet edildi. Listede ayrıca 2 tane devşirme oyuncu olan Ali Muhammed ve Scott Jordan Wilbekin yer alıyor. 

Ay-yıldızlılar, 1 Temmuz Pazartesi günü itibariyle kampa katılan oyuncularla çalışmalarına başlayacak. Kampa bazı oyunculara daha sonra dahil olacak. Millilerin idari ve teknik kadrosu ile sporcu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Oyuncu kadrosu
Doğuş Balbay - Anadolu Efes
Sertaç Şanlı - Anadolu Efes
A.Buğrahan Tuncer - Anadolu Efes
J. Metecan Birsen - Anadolu Efes
Yiğitcan Saybir - Anadolu Efes
Tolga Geçim - Anadolu Efes
Rıdvan Öncel - Banvit
Şehmus Hazer - Banvit
Ragıp Berke Atar - Banvit
Kartal Özmızrak - Darüşşafaka Tekfen
Mert Akay - Darüşşafaka Tekfen
Ali Muhammed - Fenerbahçe Beko
Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Beko
Hüseyin Göksenin Köksal - Galatasaray Doğa Sigorta
Ege Arar - Galatasaray Doğa Sigorta
Ayberk Olmaz - Galatasaray Doğa Sigorta
Semih Erden - İstanbul BBSK
Berk İbrahim Uğurlu - Pınar Karşıyaka
Muhsin Yaşar - Tofaş
Yiğit Arslan - Tofaş
Berkan Durmaz - Tofaş
Metin Türen - Türk Telekom
Cedi Osman - Cleveland Cavaliers
Ersan İlyasova - Milwaukee Bucks
Furkan Korkmaz - Philadelphia 76ers
Scott Jordan Wilbekin - Maccabi Tel Aviv

İdari ve teknik kadro
Ufuk Sarıca - A Erkek Milli Takım Başantrenörü - TBF - Pınar Karşıyaka
Kerem Tunçeri - A Erkek Milli Takım Menajeri - TBF
Orhan Demirel - A Erkek Milli Takım İdarecisi - TBF
Recep Şen - Yardımcı Antrenör - TBF
S. Sedat Özyer - Yardımcı Antrenör - Tofaş
Arda Demirbağ - Yardımcı Antrenör
Kadir Korkmaz - İstatistik
Barış Kocaoğlu - Doktor
Burak Yağmur Öztürk - Doktor
Ali Onur Duran - Diyetisyen
İbrahim Ethem İraz - Diyetisyen
Ertan Bedir - Kondisyoner
Mustafa Fatih Çetintaş - Fizyoterapist
Murat Erdem - Fizyoterapist - TBF
Osman Seyhan Kesim - Masör - Beşiktaş JK Sompo Japan
Mehmet Burak Kozan - Masör - İstanbul BBSK
Miktat Güvendi - Malzeme Sorumlusu - TBF  

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