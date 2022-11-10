12 Dev Adam'ın konuğu Belçika

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 3. maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın saat 21.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Belçika ile karşılaşacak. Milliler, I Grubu'nda 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor. Belçika ise 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle averajla 3. sırada yer alıyor. Milliler, ikinci tur ilk maçında Letonya'ya deplasmanda 111-85 mağlup olurken, ikinci maçta da İstanbul'da Sırbistan'a 79-72 kaybetti.

25. randevu

A Milli Basketbol Takımı, Belçika ile bugüne kadar 24 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda 12 Dev Adam 16 kez parkeden galip ayrılırdı. Belçika da 8 kez kazanma başarısı gösterdi. Ay-yıldızlılar, Belçika ile ilk kez 10 Mayıs 1951 tarihinde Paris'te yapılan Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştı ve milliler mücadeleyi 38-32'lik skorla kazandı. Milli Takım, Belçika ile son olarak 6 Eylül 2022 tarihinde oynanan Avrupa Şampiyonası'nda rakip oldu. A Milliler, parkeden 78-63'lük skorla galip ayrıldı. Milliler bu karşılaşmanın ardından 14 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Oğuzhan Ort



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