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12 Dev Adam'ın rakipleri 16 Mart'ta belli olacak

12 Dev Adam'ın rakipleri 16 Mart'ta belli olacak
12 Dev Adam'ın rakipleri 16 Mart'ta belli olacak

FIBA Çin’de gerçekleştirilecek olan 2019 Dünya Kupası’nın kura çekiminin 16 Mart’ta yapılacağını açıkladı. Kura çekiminde A Milli Erkek Basketbol Takımı da yer alacak.

Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) en önemli organizasyonu olarak belirtilen FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019'un kura çekiminin tarihini açıkladı. FIBA'dan yapılan açıklamaya göre kura, 16 Mart Cumartesi günü Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Çin'in Shenzhen şehrinde yapılacak.

Son 14 bilet için 26 ülke mücadele edecek

Kura çekimi öncesinde, FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019'a gidecek olan 32 takımın belirlenmesi için elemelerin altıncı ve son maçları 18-26 Şubat tarihleri arasında oynanacak. 26 ülke son 14 bileti almak için kıyasıya mücadele edecek. Elemelerde şu ana kadar Türkiye ve ev sahibi Çin'in yanı sıra Afrika kıtasından Angola, Nijerya, Tunus, Amerika kıtasından; Arjantin, Kanada, ABD, Venezuela, Asya kıtasından; Avustralya, Kore, Yeni Zelanda ve Avrupa kıtasından da Çekya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Litvanya, İspanya katılma hakkını elde etmişti.  

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