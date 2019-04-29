12 Eylül'de işkence emirleri veren emekli Albayın cenaze töreninde protesto

12 Eylül darbe döneminde Mamak Cezaevi'nde işkence emirlerini verdiği iddia edilen emekli Albay Raci Tetik için Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Tetik'in tabutuna Türk bayrağı sarılırken, cenazeye Tetik'in yakınları katıldı. Polis ekipleri cami önünde güvenlik önlemleri aldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı öncesi bir grup protesto gösterisi yaptı. Tabutun yanına gelen grup, Tetik'i protesto etti. Bu sırada yakınları ile grup arasında gerginlik yaşandı. Polis araya girerek eylemcileri uzaklaştırdı. Ardından kılınan cenaze namazının ardından Tetik'in tabutu omuzlarda cenaze aracına götürüldü. Tetik'in cenazesi toprağa verilmek üzere Tuzla Şifa Mezarlığı'na götürüldü.

Mamak Cezaevi'nde işkenceye uğradığını söyleyen Samet Karakuş; "3 öğün sistemli bir şekilde işkence gördüm. Organları iflas etti. Betonun üzerinde zifiri karanlıkta günlerce yattım. Karaciğerimi kaybettim" dedi.

Caner Evyapan - Mustafa Esen



