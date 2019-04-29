İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

12 Eylül'de işkence emirleri veren emekli Albayın cenaze töreninde protesto

12 Eylül'de işkence emirleri veren emekli Albayın cenaze töreninde protesto
12 Eylül'de işkence emirleri veren emekli Albayın cenaze töreninde protesto

12 Eylül darbe döneminde Mamak Cezaevi'nde işkence emirlerini verdiği iddia edilen emekli Albay Raci Tetik için Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende protesto gösterisi olurken, Tetik'in yakınları ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı.

12 Eylül'de işkence emirleri veren emekli Albayın cenaze töreninde protesto - Tıkla İzle

12 Eylül darbe döneminde Mamak Cezaevi'nde işkence emirlerini verdiği iddia edilen emekli Albay Raci Tetik için Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Tetik'in tabutuna Türk bayrağı sarılırken, cenazeye Tetik'in yakınları katıldı. Polis ekipleri cami önünde güvenlik önlemleri aldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı öncesi bir grup protesto gösterisi yaptı. Tabutun yanına gelen grup, Tetik'i protesto etti. Bu sırada yakınları ile grup arasında gerginlik yaşandı. Polis araya girerek eylemcileri uzaklaştırdı. Ardından kılınan cenaze namazının ardından Tetik'in tabutu omuzlarda cenaze aracına götürüldü. Tetik'in cenazesi toprağa verilmek üzere Tuzla Şifa Mezarlığı'na götürüldü.

Mamak Cezaevi'nde işkenceye uğradığını söyleyen Samet Karakuş; "3 öğün sistemli bir şekilde işkence gördüm. Organları iflas etti. Betonun üzerinde zifiri karanlıkta günlerce yattım. Karaciğerimi kaybettim" dedi.  

Caner Evyapan - Mustafa Esen


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.