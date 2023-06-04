12 Eylül'ün İçişleri Bakanı Çetiner Bodrum'da hayatını kaybetti

12 Eylül darbesinde Kenan Evren'in kurmayları arasında bulunan ve askeri darbenin ardından İçişleri Bakanlığı görevine getirilen eski İçişleri Bakanı, emekli Korgeneral Selahattin Çetiner, Bodrum'un Koyunbaba Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Çetiner, gece saatlerinde organ yetmezliğinden vefat etti. Selimiye Orduevine götürülecek olan Çetiner için tören düzenleneceği öğrenildi. Çetiner'in cenazesi Salı günü öğlen namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecek.

Eren Ayhan - Hamdi Yörür

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