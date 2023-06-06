12 Eylül'ün İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner toprağa verildi

12 Eylül darbesinde Kenan Evren'in kurmayları arasında bulunan ve askeri darbenin ardından İçişleri Bakanlığı görevine getirilen eski İçişleri Bakanı, emekli Korgeneral Selahattin Çetiner, Bodrum'un Koyunbaba Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Çetiner, 4 Haziran tarihinde gece saatlerinde organ yetmezliğinden 101 yaşında vefat etti.

Çetiner için Üsküdar'da Selimiye Orduevinde askeri tören düzenlendi. Törenin ardından Çetiner'in naaşı Büyük Selimiye Camii'ne getirildi. Çetiner'in cenazesine 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Çetiner'in eşi Meral Çetiner, kızı Ümit Dinçel, oğlu Atıf Çetiner ile yakınları katıldı. Cenazede 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu', 'TBMM Başkanı' ve 'Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Eşi' yazılı çelenklerin yer aldığı görüldü. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Çetiner'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi.

1922 tarihinde Lapseki, Çanakkale'de doğan Çetiner, 1941 yılında Harp Okulundan mezun olduktan sonra Topçu Okulunu bitirdi. 1960 yılında Kayseri'de tabur komutanı olarak bulunduğu sırada kendisine muhalefet partisi lideri İsmet İnönü ve heyetinin Kayseri'de yapılacak parti il kongresine katılmasının önlenmesi görevi verildi. Himmetdede istasyonunda tren ve İncesu'da kara taşıtları durdurularak, İnönü ve heyetinin Anayasal seyahat özgürlüğü engellendi. Bu olaydan hemen sonra Anayasa'ya aykırı olarak görevlendirildiğini açıklayan bir dilekçeyle ordudan istifa etti.

4 Nisan 1960 tarihinde tutuklandı ve Ankara'da Soğukkuyu Askeri Cezaevi'ne hapsedildi. 1960 askeri müdahalesinden sonra tekrar Silahlı Kuvvetler'e alındı. 1960-1962 yılları arasında Madrid'te Silahlı Kuvvetler Ataşesi olarak görev yaptı. Karargâh subaylığı ve alay komutanlığı görevlerinde bulundu. 1970'te tümgeneral rütbesine terfi etti. Zırhlı Tümen komutanlığı, 9. Kolordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı gibi görevlerde bulundu. 22 Eylül 1980 - 13 Aralık 1983 tarihleri arasında Bülend Ulusu Kabinesi'nde İçişleri Bakanlığı yaptı. Bakanlığı döneminde başta Bülent Ersoy olmak üzere bazı sanatçıların sahneye çıkması yasaklandı.

Emre Sertdemir - Metin Başar

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