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12 kilo 350 gram esrarla yakalanan baba-kız ve yeğeni adliyede

12 kilo 350 gram esrarla yakalanan baba-kız ve yeğeni adliyede
12 kilo 350 gram esrarla yakalanan baba-kız ve yeğeni adliyede

Samsun'da 12 kilo 350 gram esrarla yakalanan baba, kızı ve yeğeni narkotik polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi bulunan Y.S.(41) ile kızı Ö.S.(20) ve yeğeni V.S.(35) adlı kadınların Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi ve İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'ndeki ikametlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 12 kilo 350 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili baba Y.S., kızı Ö.S. ve yeğeni V.S. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Narkotik Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan baba, kızı ve yeğeni bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Muhammer Ay
 

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