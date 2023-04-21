İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

12 kişinin yaralandığı zincirleme kaza cep telefonu kamerasında: 6 araç böyle çarpıştı

12 kişinin yaralandığı zincirleme kaza cep telefonu kamerasında: 6 araç böyle çarpıştı
12 kişinin yaralandığı zincirleme kaza cep telefonu kamerasında: 6 araç böyle çarpıştı

Çorum'un Mecitözü ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Araçların çarpışma anı ise vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

12 kişinin yaralandığı zincirleme kaza cep telefonu kamerasında: 6 araç böyle çarpıştı - Tıkla İzle

Kaza, dün akşam saatlerinde Mecitözü Elvançelebi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aniden bastıran dolu yağışı sebebiyle kayan 6 araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.
12 kişinin yaralandığı kazanın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde duramayan araçların çarpıştığı görülüyor. Olay sırasında vatandaşlar ise yoldaki vatandaşlar büyük panik yaşıyor.

Eray Uzun

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.