12 kişinin yaralandığı zincirleme kaza cep telefonu kamerasında: 6 araç böyle çarpıştı

Kaza, dün akşam saatlerinde Mecitözü Elvançelebi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aniden bastıran dolu yağışı sebebiyle kayan 6 araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

12 kişinin yaralandığı kazanın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde duramayan araçların çarpıştığı görülüyor. Olay sırasında vatandaşlar ise yoldaki vatandaşlar büyük panik yaşıyor.

Eray Uzun

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