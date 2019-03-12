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12 Mart 2019 hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak?

12 Mart 2019 hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak?
12 Mart 2019 hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak?

İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağışlı sistemle birlikte batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, ancak ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da ise il genelinde sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana ve Osmaniye çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Trakya kesimi, İstanbul, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kıyıları, Edremit Körfezi ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Gece ve sabah iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağışlı sistemle birlikte batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, ancak ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. 

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren de Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (30-60, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer 70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 16 

İstanbul: Parçalı, çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren Avrupa yakası ve zamanla il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. 15 

İzmir: Parçalı, çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 17 

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı 20 

Bursa: Parçalı, çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 18 

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18 

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 20 
Trabzon: Parçalı bulutlu 18 
Erzurum: Parçalı bulutlu 5 
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 16  

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