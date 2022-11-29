12 milyon liralık sanal rezervasyon operasyonu

Jandarma KOM Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Muğla merkezli 15 ilde sahte rezervasyon operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Muğla ve diğer illerdeki turistik otellerin web sitelerini kopyalayarak haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı Bodrum başta olmak üzere Muğla, İstanbul, İzmir, Ankara, Tokat, Manisa, Gaziantep, Bursa, Eskişehir, Samsun, Mersin, Hatay, Zonguldak, Yozgat, Aksaray illerinde gerçekleştirilen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri sabah saatlerinde 25 şüpheliyi Bodrum Adliyesine getirdi.

Paravan şirket evrakları ele geçirildi

Operasyonlarda, 27 adet cep telefonu, 9 adet tablet, 42 adet simkart, 6 adet harddisk, 6 adet dizüstü bilgisayar, pos cihazı, 10 adet senet, 5 adet şirket kaşesi, çok sayıda ödeme evrakı, paravan şirketlere yönelik not defterleri, ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, 12 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Eren Ayhan - Hamdi Yörür



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