12. Mücevher Tasarım Yarışması'nın Son 10 finalisti belli oldu

Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl “Kadın” temasıyla düzenlenen 12. Mücevher Tasarım Yarışması'nda finale kalan 10 tasarım, jüri tarafından belirlendi.

Yarışmanın birincisi, 20 Mart akşamı ünlü şarkıcı Hadise'nin sahne alacağı gecede açıklanarak 75 bin TL'lik ödülü kazanacak. Yarışma kapsamında ikinciye 20 bin TL ve üçüncüye de 5 bin TL ödül verilecek. Finale kalan 10 tasarımın adı, tasarımcıları ve sponsorları şöyle:



Tasarım Adı Tasarımcı Sponsor Marka

Akrep Remzi Yılmaz Premier

302 Tunahan Kamçı Melike Kuyumculuk

Bağışlama Mikail Ekmen By Diamond

Type Gürkay Aydoğmuş Gizil İnci

Umay Hacer Akyıldız Melike Kuyumculuk

Hypatia Sezen Aksu Bee Goddess

Bukleli Kadın Şeniz Demirpençe Atalay Blue Diamond

Poetic Filiz Ersin Cosar Silver

Mucize Şüheda Çolak Lion Diamond

Puduhepa Kezban Gürol Gusto

Jüride birbirinden değerli isimler

12. Mücevher Tasarım Yarışması'nın bu yılki jürisinde Lema Mücevherat'ın ortağı Adem Kurtulmuş, Kısmet by Milka'nın kurucusu Milka Karaağaçlı, Molu Mücevher'in sahibi İlhan Molu, Marmara Üniversitesi Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu Bölüm Başkanı Leyla Ulusman, Mücevher Zanaatkarı Oskiyan Baloğlu, Rotahane Kurucusu Pervin Ersoy ile 16.10'un kurucuları İdil Aksoy ve İrem Boza yer aldı.

