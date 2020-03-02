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12. Mücevher Tasarım Yarışması'nın Son 10 finalisti belli oldu

12. Mücevher Tasarım Yarışması'nın Son 10 finalisti belli oldu
12. Mücevher Tasarım Yarışması'nın Son 10 finalisti belli oldu

Toplam 293 başvuru yapılan 12’nci Mücevher Tasarım Yarışması’nda jüri, finale kalan 10 tasarımı belirledi. Üretim aşamasına geçilen tasarımlar arasından 20 Mart akşamı ilk üç açıklanacak. Ünlü şarkıcı Hadise’nin sahne alacağı gecenin birincisi, 75 bin TL’lik ödülün sahibi olacak.

Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl “Kadın” temasıyla düzenlenen 12. Mücevher Tasarım Yarışması'nda finale kalan 10 tasarım, jüri tarafından belirlendi.

Yarışmanın birincisi, 20 Mart akşamı ünlü şarkıcı Hadise'nin sahne alacağı gecede açıklanarak 75 bin TL'lik ödülü kazanacak. Yarışma kapsamında ikinciye 20 bin TL ve üçüncüye de 5 bin TL ödül verilecek. Finale kalan 10 tasarımın adı, tasarımcıları ve sponsorları şöyle:


Tasarım Adı            Tasarımcı                             Sponsor Marka
Akrep                      Remzi Yılmaz                          Premier
302                         Tunahan Kamçı                 Melike Kuyumculuk
Bağışlama              Mikail Ekmen                        By Diamond
Type                       Gürkay Aydoğmuş                    Gizil İnci
Umay                      Hacer Akyıldız                 Melike Kuyumculuk
Hypatia                   Sezen Aksu                             Bee Goddess
Bukleli Kadın          Şeniz Demirpençe Atalay        Blue Diamond
Poetic                     Filiz Ersin                                 Cosar Silver
Mucize                   Şüheda Çolak                         Lion Diamond
Puduhepa              Kezban Gürol                              Gusto

Jüride birbirinden değerli isimler

12. Mücevher Tasarım Yarışması'nın bu yılki jürisinde Lema Mücevherat'ın ortağı Adem Kurtulmuş, Kısmet by Milka'nın kurucusu Milka Karaağaçlı, Molu Mücevher'in sahibi İlhan Molu, Marmara Üniversitesi Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu Bölüm Başkanı Leyla Ulusman, Mücevher Zanaatkarı Oskiyan Baloğlu, Rotahane Kurucusu Pervin Ersoy ile 16.10'un kurucuları İdil Aksoy ve İrem Boza yer aldı.
 

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