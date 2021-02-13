12 saat arayla hayatlarını kaybettiler

Yaklaşık bir aydır Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde Korona virüs rahatsızlığı sebebi ile yoğun bakım servisinde tedavi altında olan yaşlı çift, bugün saat aralığı ile son nefeslerini verdi.

Yakınları, yaşlı çiftin, yakalandıkları Korona virüs (Covid-19) hastalığından kurulduktan sonra yan etkileri sebebi ile tamamen sağlıklarına kavuşamadığını, Ayşe Derin'un gece 01.00'de, kocası Yusuf Derin ise gündüz 13.00'de tam 12 saat aralığında vefat ettiğini belirtti. Yaklaşık 60 yıldır evli olan çiftin cenazesi ikindi namazı sonrası Muttalip Orta Mahalle Asri Mezarlığına defnedildi.

İmam-Hatip camiasında birçok insanın yetişmesinde büyük emeği olan Din Kültürü öğretmeni emekli Yusuf Derin ile eşi Ayşe Derin vefatı, eğitim camiasında, ailesi ve yakınları arasında büyük üzüntü yaşattı.

Moshıur Rahman