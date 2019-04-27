İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

12 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki komşusunu tabancayla oynarken yaraladı

12 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki komşusunu tabancayla oynarken yaraladı
12 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki komşusunu tabancayla oynarken yaraladı

Adana’da izne gelen uzman çavuş amcasının beylik tabancasıyla oynayan 12 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki komşusunu bacağından yaraladı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E. M. K.'nin (12) Tunceli'de uzman çavuş olan amcası, Adana'ya izne geldi. Amcasının dolabın üzerine bıraktığı beylik tabancasını alan E. M. K., komşusu O.K. (15) ile birlikte tabancayla oynamaya başladı. Tabancanın birden alev almasıyla O.K., iki bacağından da yaralandı.

Evde bulunanlar yaralanan O.K.'yi kendi imkanlarıyla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi olabileceği düşünülen O.K., Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Öte yandan amcasının beylik tabancasıyla komşusu O.K.'yi bacağından yaralayan E. M. K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Rüşan Anıl Atar - Serhat Dumandağ

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.