12 yaşındaki çocuk silahla oynarken kuzenini vurdu

Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.00 sıralarında Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuzen olan M.Ç. (12) ve H.A. (12) adlı çocuklar evde 2 adet tabanca buldu. Tabancalarla oyun oynamaya başlayan çocuklardan H.A., elindeki tabancayla kuzeni M.Ç.'nin arkasına geçti. Tabancayı kuzenine doğrultan H.A. tetiğe bastı. Bir anda patlayan silahtan çıkan kurşun, M.Ç.'nin başına isabet etti. Tahlisiz çocuğun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.



Nilüfer Öztürk Silay



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