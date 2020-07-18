12 yıl önce şehit edilen Serkan Dağ'ın katil zanlılarından biri yakalandı

2008 yılında Samsun Çarşamba ilçesinde Jandarma görevlileri, hayvan hırsızlığı yapan kişilere suçüstü yapmış fakat şüpheliler yakalanmamak için jandarma görevlilerine silahla karşılık vermişti. Uzman Çavuş Serdar Dağ, şüphelilerin silahından çıkan kurşunlarla şehit olurken şahısları yakalamak için çalışma başlatılmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin çalışmalarıyla şüphelilerden 8 farklı konudan aranan Murat İ. (62) isimli şahısın Beykoz ilçesi Tokatköy Mahallesi Doğu kapısı Caddesi adresindeki bir iş yerine gelip gittiği bilgilerinin elde edilmesi üzerine iş yeri izlemeye alındı. Ekiplerin 10 günlük takibi sonucu eşkal bilgilerine uyan şahısın görülmesi üzerine operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucu Murat İ. yakalanarak emniyete götürüldü.



Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dağ'ın şehit edilmesi olayının şüphelilerinden Murat İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.