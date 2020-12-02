12 yıl önceki olayın sırrı çözüldü

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olası kast ile Cuma Çabuk'un (30) öldürülmesi olayını aydınlattı. 3 Nisan 2008 tarihinde merkez Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Caddesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında Cuma Çabuk hayatı kaybetmiş, jandarma ekiplerinin incelemesinde herhangi bir bulguya rastlanmamıştı. İhbar üzerine olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için yeniden çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, maktul Cuma Çabuk'un, H.D. isimli şahıs tarafından araba ile sıkıştırılarak kaza yapmasına sebebiyet vermesi sonucu öldüğü, olaya C.D. ve M.D. isimli şahısların da katıldığını belirledi.



Emniyetin yaptığı operasyonla gözaltına alınan şahıslardan H.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.