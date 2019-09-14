12 yılın ardından çatal kaşık tutmanın mutluluğunu yaşıyor

Denizli'de 12 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası 2 yıl yoğun bakımda kalan Yücel Kayatepe (40), ‘esansiyel tremör 8 sekonder parkinzim unlar sinir lezyonu' isimli nörolojik bir hastalığa yakalandı. Kayatepe'nin, beyninin içerisine takılan piller ise iddiaya göre uyum sağlaması üzerine ise ellerinde titremeler yaşanmaya başladı. Sıkıntıları devam eden Kayatepe ikinci kez pil taktırmak için gittiği hastanede pil takılma işleminin SGK tarafından tek sefere mahsus karşıladığı öğrenince parasızlıktan pil taktırıp, tedavi olamadı.

Kayatepe'nin bu halini gören Denizli Sosyal Paylaşım gurubu ise olaya sessiz kalmayarak yardım kampanyası başlattı. İstanbul'da Doç. Dr. Atilla Yılmaz tarafından Kayatepe'nin yaklaşık 10 gün önce yapılan beyin ameliyatının ardından Kayatepe artık rahat bir şekilde yemek yiyebiliyor. Dr. Yılmaz tarafından takılan ve 15 gün sonra yapılacak ayarlar ile Kayatepe'nin yürümesinde, konuşmasında ve yemek yeme ve içme konusunda hiçbir sıkıntısı kalmayacağını öğrenildi.

“12 yıl sonra yemek yemenin mutluluğunu yaşıyorum”

2 yıl boyunca yoğun bakımda kalan 40 yaşında ki Yücel Kayatepe artık rahat yemek yemenin ve içecek içmenin mutluluğunu yaşadığını İhlas Haber Ajansı Muhabirimize anlattı: “12 yıl önce kaza yaptık ondan sonra ne çay, ne yemek, ne çorba, hiçbir şey yiyip içemiyordum. Bu duygu olarak anlatılmaz yani bunu çeken biliyor ben 12 yıldır bu pilin yanlış olduğunu söyledim ama bana kimse inanmadı. Ta ki Atilla beye kadar o inandı, açtı baktı ve pilin yerini değiştirdi. Yeme içme konusunda annemin babamın çok desteği oldu. Yani her çeşit yemek geliyor, tavuk geliyor kızartma geliyor Allah vermiş ama çatalı batıramıyordum yemek yiyemiyordum, ekmeği alıp banamıyordum. Burada şu an gördüğünüzü gibi çok rahatım”.

“Bu duruma sessiz kalamazdık”

Denizli Sosyal Paylaşım Grubu yöneticilerinden Yüksel Güler ise açıklamasında şunları söyledi:

“12 yıl önce geçirmiş olduğu bir trafik kazasından sonra ellerinde bir titreme meydana geliyor. Bu kazadan sonra bir operasyon geçiriyor, yanlış operasyon yapılıyor bu yapılan operasyondan sonra taburcu olan kardeşimizin ellerinde 10-15 gün sonra bir titreme meydana geliyor. Bunun çaresini ararken aradan geçen bir yılın ardından tekrar hastaneye müracaat ettiğinde diyorlar ki ‘sana biz pil takacağız'. Bu pil takılıyor, bir buçuk ay sonra uyum sağlamıyor.

Tekrar hastaneye başvuruyor diyor ‘Benim hastalığım geçmedi' sonra pili söküyorlar ve bu devletimizin vermiş olduğu bir hak bu tür hastalıklarda bir defaya mahsus devletimiz bu pil olayını karşılıyor. Ama ikinci bir pil olursa bu ücrete tabi olduğu için arkadaşımız bu konuda mağduriyet yaşıyor. İmkansızlıklar dahilinde ve aradan geçen 12 yıl süreçle anne baba desteği ile evde yemek yemek su içmek şeklinde anne baba desteğiyle gidiyor, ve akabinde 12 yıl sonra bize, bizim gurubumuza Denizli Sosyal Paylaşım gurubuna müracaat etti” şeklinde konuştu.

Hüseyin Kaplan