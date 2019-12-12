120 bin dolarlık muza 'lahanalı' gönderme

Türkiye'deki bazı belediyelerin İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın koli bandıyla duvara bantlanmış muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan 'Komedyen' isimli eserinden esinlenerek yörelerine has lezzetleriyle sosyal medyada başlattıkları paylaşım yarışına Elbistan Belediyesi de ‘Elbistan lahanası' ile dahil oldu.

Elbistan Belediyesi, bir performans sanatçısı tarafından yenmesi dünya gündemine oturan ‘Komedyen' isimli 120 bin dolarlık muzlu sanat eserine gönderme yapmak için Elbistan lahanasını seçti. Belediyenin Twitter hesabından koli bandı ile kucağında Elbistan lahanası taşıyan bir üreticinin görseli paylaşıldı.

Elbistan Belediyesinin “Bantlayamadık ama kucakladık. Sanat eseri Elbistan lahanası' etiketi ile yaptığı paylaşım, sosyal medya kullanıcılarının da büyük beğenisini kazandı. Paylaşıma çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yorum ve retweet yaparak destek verdi.

Murat Sürücü