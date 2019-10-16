120 milyon TL'lik uyuşturucu zanlıları tutuklandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı sonrası uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüpheliler ile ilgili başlatılan çalışma sonrası Menteşe girişinde 35 CPB plakalı araç Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurularak arama yapılmıştı. Aramada kovan petekleri arasına gizlenmiş 152 kilogram eroin ele geçirilmişti.

Operasyonda F.G, S.S, C.B. T.E ve M.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alınmasının ardından işlemlerinin tamamlanması sonrası Muğla Adliyesi'ne sevk edilmişlerdi.

Gözaltına alınan şüpheliler F.G,S.S,C.B. T.E ve M.Ç. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Bekir Tosun

