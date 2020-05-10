120 yaşındaki anneye Anneler Günü sürprizi

Mustafakemalpaşa İlçe Kaymakamı Ahmet Altıntaş ve Jandarma Komutanı Teğmen Emre Kavak Orman İşletme Müdür Yardımcısı Gökhan Yıldırımlı ‘Anneler Günü' dolayısıyla ilçedeki 100 yaş ve üzerindeki anneleri ziyaret ederek, çeşitli hediyeler takdim etti.

İlçe Kaymakamı Ahmet Altıntaş ilk olarak Kumkadı mahallesinde yaşayan 120 yaşındaki Fatma Bingöl'ü ziyaret etti. Bahçede kısa sohbet sonrası hediyeler verildi daha sonra ilçenin orta mahallesinde bulunan 100 yaşındaki Nafiye Kırcalı, ziyaret edildi bu yılki anneler gününde ilçedeki 100 yaş ve üzerindeki annelere büyük mutluluk yaşadı. Evlerinde ziyaret edilen asırlık annelere gül ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Ziyaret sırasında Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de İçişleri Bakanlığı tarafından Sakarya ilinde 100 yaş ve üzerinde anneler adına oluşturulan ‘Cennet Anneleri' ormanına dikilen fidanların sertifikalarını asırlık çınarlara verdi. Asırlık anneler, sürpriz ziyaret karşısında duygulu anlar yaşadı. Evlerine gelen görevlilere memnuniyetlerini ifade ederek, teşekkür ettiler.

Mustafakemalpaşa İlçe Kaymakamı Altıntaş, "Tüm annelerin anneler gününü kutlarım tüm annelerimiz bizim için çok değerli. Onlar hayatımızın gerçek kahramanları. Bu yıl asırlık bir çınar gibi başımızda duran ve gölgeleriyle adeta bizleri koruyan 100 yaş ve üzerindeki annelerimizi evlerinde ziyaret ettik. Onlara olan sevgimizi ve saygımızı küçük hediyeler ile hissettirmek istedik. Ama esas değerli olan o kapıyı çalmamız, bu özel günde birlikte olmamızdır. Onlar bizim başımızın tacı geleneğimizin, inancımızın, yetiştirilişimizin gereği olarak daima yanlarında olacağız. Rabbim onları başımızdan eksik etmesin, ellerinden öpüyorum” dedi.

Adem Tunçer

