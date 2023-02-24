124 yıllık tarihi cami, dayanıklılığıyla depremlere meydan okuyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan ve 1317 yılında yapımı tamamlanan tarihi Yenişehir Camii, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlere karşı adeta meydana okuyor. Tarihi Yenişehir Camii'nin depremler sonrasında sadece minaresinde çatlak olduğu görüldü. Yenişehir Camii İmamı Abdulgani Akay, "Camimiz birkaç defa deprem gördü ve 2 defa yandı. Halen ayakta duruyor. Deprem sonrası minarede çatlaklıklar mevcut" dedi.

Ahmet Berke Erdal - Ahmet Arslan

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