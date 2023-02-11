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129 saatlik karanlığın ardından gelen 'Allah'ım şükürler olsun, güneşi gördüm' sesleri

129 saatlik karanlığın ardından gelen 'Allah'ım şükürler olsun, güneşi gördüm' sesleri
129 saatlik karanlığın ardından gelen 'Allah'ım şükürler olsun, güneşi gördüm' sesleri

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 129 saat mahsur kaldığı enkaz altından sağ olarak kurtarılan kadın, sedyeye taşınırken “Güneş, güneş, güneşi gördüm, Allah’ım sana şükürler olsun” diye sevincini ifade etti.

129 saatlik karanlığın ardından gelen 'Allah’ım şükürler olsun, güneşi gördüm' sesleri - Tıkla İzle

Nurdağı ilçesindeki Akar apartmanı enkazı altında kalan Fatma Arslan isimli kadın, İnsani Yardım Vakfı ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Enkaz yığını altından çıkartılıp görevliler tarafından ambulansa götürülmek üzere sedye ile taşınan kadın, uzun süre ‘Güneş, güneş, güneşi gördüm, Allah'ım sana şükürler olsun' diye sevincini ifade etti. Depremzede kadın tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Batuhan Toprak

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