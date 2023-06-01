13 gündür kayıp olan şahsı arama çalışmaları devam ediyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesi İnönü Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki evinden 19 Mayıs akşamı ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Selçuk Salar'ın ailesi çocuklarının eve gelmemesi üzerine durumu polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Salar ailesi çocuklarının bulunması için sosyal medyadan da duyuru yaparak yardım çağrısında bulundu. Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, zabıta ekipleri ve Bilecik AFAD ekipleri de sorumluluk sahalarında arama çalışmaları başlattı. Yapılan çalışmalarda henüz bir sonuca varılamadı. Arama çalışmalarına havadan drone ile, Sakarya Nehri'nde bot ve ormanlık alanlarda ise yaya olarak devam ediliyor. Salar ailesi çocuklarından gelecek güzel haberi beklemeye devam ediyor.

Zuhal Ceyhan



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.