13 günlük kızını zehirlediği iddia edilen babanın yargılanmasına devam edildi

8 Kasım 2021 tarihinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki evlerinde 13 günlük öz kızı E.E.O.'yu öldürmeye teşebbüsle suçlanan Serhat O.'nun Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. "Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapsi talep edilen ve tutuksuz yargılanan Serhat O. duruşmaya katılmadı.

Duruşmada sanığın 15 yaşındaki kızı E.O. tanık olarak dinlendi. E.O, anne ve babasının olaydan sonra boşandığını dile getirdi. Babasının annesi hamileyken kürtaj yaptırmak istediğini ve kız kardeşini istemediğini anlatan E.O, babasının ufak bir bebeğe bunu yapabilecek bir karakterde olduğunu da kaydetti.

Davaya taraf olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise, bir önceki celsede serbest bırakılan Serhat O.'nun tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşma dosyasındaki eksiklerin giderilmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi.

Erhan Erdoğan



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