13 ilde FETÖ'ye operasyon: 21 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce kararlılıkla yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, TSK içerisine yuvalanmış “kripto” örgüt üyelerinin deşifresine yönelik çalışmalar neticesinde örgütün mahrem imamları tarafından kullanılan ardışık arama yöntemi ile ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları anlaşılan ve örgüt faaliyetlerinde bulundukları yönünde tespitler yapılan 21 örgüt üyesine yönelik operasyon yapıldı. İstanbul, Ankara, Erzurum, Adana, Ağrı, Erzincan, Eskişehir, Hakkari, Hatay, Konya, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa'da Mardin merkezli 11 Aralık'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 21 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adli mercilere sevk edildi.

Beril Solmuşgül - Bilal Bedir