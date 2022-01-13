İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

13 Ocak Bayburt'ta okullar tatil mi? İşte açıklama

13 Ocak Bayburt'ta okullar tatil mi? İşte açıklama
13 Ocak Bayburt'ta okullar tatil mi? İşte açıklama

Bayburt genelinde kar dolayısıyla eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

13 Ocak Bayburt’ta okullar tatil mi? İşte açıklama - Tıkla İzle

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde yoğun kar yağışı kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık ulaşım ve benzeri olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden ilimiz il ve ilçelerin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 13 Ocak 2022 perşembe günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir.
Ayrıca engelli ve hamile kamu personelleri de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır.” denildi.

Ahmet Akbuğa

İLGİLİ HABER
Düzceye yılın ilk karı düştü Düzce’ye yılın ilk karı düştü
İLGİLİ HABER
Ankarada kar yağışı etkili oldu! Ankara’da kar yağışı etkili oldu!
İLGİLİ HABER
Konyada okullar tatil mi? 6 ilçesinde yüz yüze eğitime kar tatili | 13 Ocak 2022 Konya'da okullar tatil mi? 6 ilçesinde yüz yüze eğitime kar tatili | 13 Ocak 2022
İLGİLİ HABER
Karda yolda kalan yolcu minibüsü kurtarıldı Karda yolda kalan yolcu minibüsü kurtarıldı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.