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13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 'Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin daha Mehmetçikler tarafından inlerinde etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Irak'ın kuzeyinde 13 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun hassas şekilde planlandığı, sızma girişiminde bulunan teröristlerin İHA'lar tarafından tespit edildiği ve ATAK helikopterlerinin de katıldığı operasyonla vurulduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyon ile terör örgütü PKK mensubu 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Pençe Kaplan bölgesinde terör örgütüne mezar olan büyük operasyonun detayları ortaya çıktı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, gece karanlığından yararlanmaya çalışan teröristler Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına saldırı amacıyla sızma girişiminde bulundu. Bölgeye yaklaşan teröristlerin o sırada devriye uçuşunda olan insansız hava araçları (İHA) ile tespit edilmesinin ardından hemen harekete geçildi. Mehmetçik'in hemen operasyon için düğmeye bastığını belirten Bakanlık kaynakları, yerli ve milli helikopterler olan ATAK'lar ile teröristlerin bulunduğu alanın ateş altına alındığını kaydetti. Operasyon sonucunda 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğine dikkat çeken kaynaklar, öldürülen teröristlerin arasında örgütün sözde üst düzey bölge yöneticisinin de bulunduğunun değerlendirildiğini kaydetti.

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