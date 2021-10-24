13 yaşında kaçırılan ağabeyi için eyleme katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 783'üncü gününde de devam ediyor.

Kars'ın Digor ilçesinde 1993 yılında henüz 13 yaşında iken kaçırılan İbrahim Yürüklü için eyleme katılan kardeşi Cafer Yürüklü, “Ağabeyim 1993'te dağa kaçırıldı, akşam tarlada çalışıyordu, daha sonra haber alamadık, daha sonra duyduk dağa kaçırılmış. Buraya ilk defa geliyorum, ağabeyim gelene kadar da buradayım. 13 yaşındaydı hiç haber alamadık. Geri dönmesini istiyoruz, anne ve babası gözü yaşlı, yollarını gözlüyor, gelip onları sevindirsin” dedi.

Murat Başal



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