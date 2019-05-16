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13 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği çayda boğuldu

13 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği çayda boğuldu
13 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği çayda boğuldu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte Sabun çayına giren 13 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Sudan çıkartılan küçük çocuğun sağlık görevlileri ve çevredekilerce karga tulumba ambulansa taşınması tepkilere neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi'nde ortaokul öğrencisi olduğu öğrenilen Ahmet A. arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Sabun çayına girdi. Sabun çayının derin yerinde küçük çocuğun gözden kaybolduğunu gören arkadaşları durumu hemen çevredekilere bildirdi. Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Ahmet A. olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

Küçük çocuğun bedeni sudan çıkarıldıktan sonra sağlık görevlileri ve çevredekilerce karga tulumba şekilde ambulansa taşınması ise bir cep telefonu kamerasına yansıyarak çevredekilerin tepkisine neden oldu.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.  

Selçuk Şavran

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