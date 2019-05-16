13 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği çayda boğuldu

Edinilen bilgiye göre, Düziçi'nde ortaokul öğrencisi olduğu öğrenilen Ahmet A. arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Sabun çayına girdi. Sabun çayının derin yerinde küçük çocuğun gözden kaybolduğunu gören arkadaşları durumu hemen çevredekilere bildirdi. Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Ahmet A. olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

Küçük çocuğun bedeni sudan çıkarıldıktan sonra sağlık görevlileri ve çevredekilerce karga tulumba şekilde ambulansa taşınması ise bir cep telefonu kamerasına yansıyarak çevredekilerin tepkisine neden oldu.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Selçuk Şavran