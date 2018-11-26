13 yerinden bıçaklanarak öldürülen şahsın 2 katil zanlısı tutuklandı

Olay, 22 Kasım günü Çayırova Akse Mahallesi 2407. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde sokaktan geçen bir vatandaş, sokak üzerindeki araziden gelen yardım çığlıkları üzerine araziye gittiğinde bir kişinin kanlar içinde yattığını gördü. Vatandaş panikle durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Çok sayıda sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 13 yerinden bıçaklanan Murat Kepenek'in öldüğünü belirledi. Olayın ardından inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarından kaçan şahısların araçlarını tespit etti. Olayla ilgili 5 kişinin İstanbul ve Gebze'de belirlenen ikametlerine operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda H.Ö. (33), Ö.Ö. (25), Y.E. (36), H.S. (25) ve E.Ş. (30) gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. İfadelerinin ardından 5 şüpheli, Gebze Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan H.S. ve E.Ş. tutuklanırken, Y.E., H.Ö. ve Ö.Ö. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Murat Kanber