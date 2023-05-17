13 yıl sonra acılar tazelendi

Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesi -540 kodundaki maden ocağında 17 Mayıs 2010 günü grizu patlaması meydana gelmiş, olayda 30 madenci yaşamını yitirmişti. Facianın 13. yıl dönümünde hayatını kaybeden madenciler, olayın meydana geldiği maden ocağının önünde dualarla anıldı. Anma törenine 00.00-08.00 vardiyasından çıkan işçiler ile 08.00-16.00 vardiyası işçileri katıldı. Kuyu başında gerçekleştirilen anma töreninde Kur'an-ı Kerim okunarak, hayatını kaybeden işçiler için dua edildi. Gündüz vardiyası işçileri, yerin metrelerce altında kaybettikleri meslektaşları için düzenlenen törenin ardından kömür üretimi için maden ocağına indi.

Törende konuşan GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, 13 yıl önce yaşanan maden faciasında şehit olan 30 işçiyi andıklarını ifade ederek, “Burada 2010 yılında yaşadığımız bir elim kaza sonucu hayatını kaybeden kardeşlerimizi anmak için toplanmış bulunmaktayız. Tüm maden şehitlerimizin ve 2010 yılında burada kaybettiğimiz kardeşlerimizin ruhuna Fatiha okuduk. Hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine ve tüm milletimize baş sağlığı diliyoruz. Rabbim bir daha bize böyle kazalar yaşatmasın. Bu kazalar son kazalar olsun. Rabbim tüm madencileri tüm emekçileri korusun ayaklarına taş değdirmesin” dedi.

“Türkiye'nin her yerine göreve gideriz”

4 yıllık maden işçisi Abdurrahman Ekşi, “4 yıllık madenciyim. 2019'dan beri pek çok kaza gördüm. Ölümlü kaza da gördüm. Bir ağabeyimi kaybettim. Burada 2010 yılında kaybettiğimiz arkadaşlarımız, ağabeylerimiz için toplanmış bulunuyoruz. Anma gerçekleştirdik, Kur'an okundu. Hayırlara vesile olsun, dualarımızı ettik. İnşallah böyle ölümlü kazalar bir daha görmek istemiyoruz. Devletimizin ve milletimizin her zaman yanındayız. En son Bartın Amasra‘da gerçekleşen ölümlü kazada tekrar yüreklerimiz burkuldu. Bir daha böyle şeyler görmek istemiyoruz. Türkiye'nin her yerinde göreve gideriz. Yaparız

Törene TTK Genel Müdür Vekili Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ve sendika yöneticileri, TTK Karadon Müessese yetkilileri ve işçiler katıldı.

Onur Altındağ

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