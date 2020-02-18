130 bin kişi ücretsiz Maldivler tatiline inandı

İnternet kullanımının rekor düzeylere ulaştığı Türkiye; 'oltalama' adı verilen siber saldırıların hedefinde yer alıyor. Hediye, indirim, ödül gibi vaatlerle kullanıcıları ağına düşüren siber korsanlar, bu yöntemle kimlik, kredi kartı veya pasaport gibi kritik bilgileri ele geçiriyor. Her gün ortalama 15 bine yakın oltalama saldırısının düzenlendiği ülkemizde 2019 yılının ilk çeyreğinde bu sayının 1 milyonun üzerine çıktığı belirtiliyor. Artan mağduriyetlere karşı farkındalık oluşturmak üzere harekete geçen yerli siber güvenlik üreticisi Berqnet Firewall, internet kullanıcılarını bilinçlendirmek amacıyla 'oltalayarak' dikkat çekici bir kampanyaya imza attı. 130 bin internet kullanıcısı ‘ücretsiz tatil' mesajına inanıp kurgu kampanyaya dahil oldu.

Ders niteliğinde 'Maldivler tatili'

İnternet kullanıcılarının dikkatini siber saldırılara çekmek ve yapılan küçük hataların ne gibi kayıplara neden olabileceğini göstermek için kurgu bir oltalama kampanyası başlatan Berqnet Firewall, internet kullanıcılarının en çok ziyaret ettikleri web sitelerinde ve sosyal medya platformlarında tek tıkla 'Hediye Maldivler Tatili' vadeden bir kampanya oluşturdu. Oltalama saldırılarının en çok yapıldığı Efsane Cuma ve yeni yıl döneminde yürütülen kurgu kampanya ile kullanıcılar, hediye tatil kazanmak için bir butona yönlendirildi. 130 bin ziyaretçi ücretsiz tatil kazanmak için butona tıkladığında Berqnet Firewall'un oltalama saldırıları hakkında uyarı ve önerilerinin yer aldığı sayfaya yönlendirildi. Bu sayfada ise konunun aslını anlayan 3 bin 500 ziyaretçi, hediye, ödül veya indirim gibi vaatlerde bulunan içeriklerin siber saldırı amacıyla kullanıldığına dikkat çeken formu doldurarak eğitim dokümanını indirdi ve oltalama saldırılarına karşı daha derin bir farkındalık kazandı.

"Siber dolandırıcılığa karşı basit önlemler hayati önem taşıyor"

Başlattıkları kampanyayla siber saldırıların neden olduğu ciddi kayıpları önlemeyi hedeflediklerini belirten Berqnet Firewall Genel Müdürü Dr. A. Murat Apohan, "İnternet ortamında yapılan bilinçsiz davranışlar ve ufak sanılan dikkatsizlikler, şirketler başta olmak üzere herkes için büyük riskler oluşturuyor. İnternet kullanıcıları, çeşitli vaatlere aldanarak tek tıkla bilgisayarlarının şifrelenmesine ve hassas bilgilerinin saldırganlar tarafından ele geçirilmesine izin verebiliyor. Siber korsanların fidye isteme süreci ise geri dönüşü olmayan maddi ve manevi kayıplar yaşanmasına neden olabiliyor. Bu kayıpların yaşanmaması için başta bireysel farkındalığın artırılması, şirket çalışanlarının eğitilmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına imkan veren firewall ve antivirüs gibi çözümlerin kullanılması hayati önem taşıyor." dedi.

"Oltalama amaçlı alınan yeni alan adı sayısı yüzde 64 arttı"

Türkiye hedefli saldırılara ilişkin elde ettikleri verileri değerlendiren A. Murat Apohan, Türkiye'nin kullanıcı yoğunluğu bakımından siber korsanlar için önemli bir hedef olduğunu vurguladı.

Apohan, "Ülkemiz, en çok siber saldırı yapılan ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Türkiye'ye her gün ortalama 15 bine yakın oltalama saldırısı düzenleniyor. Elde ettiğimiz veriler, 2019 yılının ilk çeyreğinde bu sayının 1 milyonun üzerinde olduğunu, oltalama amaçlı yeni alan adı sayısının ise 2019'un Ocak ayından Mart ayına kadar geçen süreçte yüzde 64 arttığını gösteriyor. Ne yazık ki bu rakamların daha da artmasını bekliyoruz. Bu noktada kullanıcıları bilinçlendirmek, maddi ve manevi kayıpları önlemede çok kritik bir rol oynuyor." şeklinde konuştu.