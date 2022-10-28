132 yıllık tarihi cami, eski ihtişamına kavuşacak

Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Şenlik köyünde bulunan Delimusaoğlu Camisi zamanla harabeye döndü. Yapımı 1890'lı yıllara dayanan caminin çatısı çökerken, birçok bölgesi de bakımsızlıktan zarar gördü. Yaklaşık 30 yıldır kullanılmayan cami, Vakıflar Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından 2 Kasım 2022 yılında ihale edilecek. Onarım ve bakım çalışmalarının ardından tarihi cami, tekrar eski ihtişamına kavuşacak.

Minber, kubbe, tavan ve asma katındaki ahşap el işçiliği ile dikkat çeken cami, İhlas Haber Ajansı tarafından haberleştirilerek gündeme getirilmişti.

Vedat Yunus İkizoğlu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.