14 asırlık mukabele geleneği genç hafızlara emanet

Erzincan'daki camileri süsleyen ve İslam dünyasında 14 asırdır süren mukabele geleneğini, yaşları 11 ile 15 arasında değişen genç hafızlar sürdürüyor. “Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken bilenlerin gözleriyle Kur'an-ı Kerim'i takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi" anlamına gelen mukabele geleneği, Erzincan'daki tüm camilerde Ramazan ayında yaşatılıyor. Camilerde sabah ve ikindi namazlarından önce ve sonra hafızlar tarafından ezbere okunan mukabeleye çok sayıda vatandaş katılıyor. Sabah ve ikindi namazlarından önce yerlerini alan cemaat, 2 veya 4 hafızın ezbere okuduğu Kur'an-ı Kerim'den her gün 1 cüz takip ediyor. Erzincan Cami-i Kebir'de ikindi namazından önce mukabele okuyan genç hafızlar geleneğin kendileri tarafından yaşatılacağına dikkat çekiyor.

Mukabele sayesinde hafızlığını da tekrar ettiğini ve bu geleneği arkadaşlarıyla birlikte sürdüreceklerini belirten genç hafız Abdulhamit Zirek, “2018 yılında hafızlığa başladım. 2020 yılında da mezun oldum. Pandemiden dolayı 2 sene hafızlığıma ara vermiştim. Geçen sene Kandilli Camisi'nde mukabele okudum. Geçmişten günümüze kadar hafızların okuyacağı mukabeleyi sürdürmeye çalışıyoruz. Bu sene de Allah'ın izniyle Cami-i Kebir'de okuyorum. Hem hafızlığımı tekrar edip hem de Arapça mı yapıyorum. Haftanın her günü burada bir cüz mukabele okuyoruz” dedi.

Emin Ferhat Sevilir

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