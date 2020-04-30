14 aylık bebek koronayı yendi

Türkiye'nin korona virüsle mücadelesinde iyi haberler artarak devam ediyor. Manisa'nın Soma ilçesinde biri 14 aylık 16 hasta daha korona virüsü yenerek taburcu oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, "Hastalığı yenen hastalarımızı evlerine göndermeye devam ediyoruz. Bugün 16 hastamız daha Covid 19 hastalığını doktorlarımızın ve sağlık ekibimizin çabaları ile yenmeyi başardı ve tedavilerinin hastanedeki bölümlerini tamamlayarak evlerine taburcu edildiler. Böylece toplam taburcu ettiğimiz hasta sayımız 73 oldu. Bu hastalık yenilmeyecek bir hastalık değildir. Hastalığa yakalanan hastalarımızın tedavilerini yapmak için doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımız canla başla 7/24 çalışıyorlar ve bu süreçte zaman zaman sevdiklerinden bile uzak kalıyorlar. Tüm sağlık çalışanlarını ve özel olarak hastanemizde görev yapan mesai arkadaşlarımı korona virüs (Covid19) hastalığına karşı verdikleri mücadelede, emek ve özverileri için canı gönülden kutluyorum. Sevgili Somalılar, bu hastalıkla mücadeleyi gevşemeden sürdürmek zorundayız. Sizlerden tek isteğimiz hastalıktan korunmak için gerekli önlemleri almanızdır. Temastan kaçınmalıyız, sosyal mesafe kuralını ihlal etmemeliyiz, izolasyondan ödün vermemeliyiz ve evde Kalmaya devam etmeliyiz. Alacağımız tedbirlerle Korona Virüsü yenecek ve inşallah Ramazan ayının sonunda bayramımızı kutlayabileceğiz. Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın dediği gibi bu günler geçecek ve daha güzel günleri hep beraber karşılayacağız. Biraz daha sabır" dedi.

Yılmaz Sarıpınar