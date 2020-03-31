14 günlük karantinanın ardından tahliyeler başladı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan korona virüs salgının yayılmasını engellemek amacıyla Avrupa'nın 9 farklı ülkesinden gelen vatandaşlar, İstanbul'daki 3 öğrenci yurdunda 14 günlük karantinaya alındı. Karantina süresinin dolmasıyla üç öğrenci yurdundan biri olan Başakşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman Öğrenci Yurdu'ndaki vatandaşların evlerine gönderilmesine karar verildi.

Yetkililerin karantina altındakilere tahliye kararını duyan aileler yurt önüne gelerek saatlerce bekledi. Saat 17.00 itibariyle de yurttan tahliye edilen vatandaşlardan kimi otobüslerle giderken, kimileri ise kapıda bekleyen aileleriyle birlikte eve döndü.

Eşi ile birlikte Almanya'dan geldiğini ifade eden Yılmaz Aktürk, "Almanya'dan geliyoruz. Yozgat'ta yaşıyoruz. Almanya'ya oğlumu ziyaret gitmiştim, turistik amaçlı. Durumumuz negatif, hiç pozitif olmadı. Yozgat'a gideceğiz, şuan damadımı bekliyoruz"dedi.

Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda da karantinadaki vatandaşlar tahliye edildi

Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda karantina süresini tamamlayan ve sağlık problemi olmayan vatandaşlar tahliye edilmeye başladı. 14 gündür karantinada olan bazı vatandaşların yakınları yurdun önüne geldi. Tahliye edilen yakınlarını özel otomobilleriyle alan vatandaşlar yurttan ayrıldı.

Yurttan çıkış yapacak olan bazı vatandaşlar ise hazırda bekletilen otobüslerle yurttan ayrıldı. Yurttan otobüslerle çıkartılan vatandaşlar evlerine gidebilmeleri için ortak ulaşım alanlarına götürüleceği öğrenildi. Ayrıca tahliyeler sırasında yurda bir ambulansın giriş yaptığı görüldü.



Muhammet Emin Arslan-Selim Bayraktar