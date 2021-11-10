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14 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

14 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı
14 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Gaziantep’te halk otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Kaza anına ait görüntüler güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

14 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Tıkla İzle

Kaza, Şehirgösteren Mahallesi Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi önünde yaşandı. İddiaya göre, 27 S 0184 plakalı öğrenci servisi, dönüş alacağı esnada önüne çıkan 27 H 0658 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle halk otobüsü devrilerek yan yattı. Halk otobüsünün içinde fazla yolcunun olmaması facianın önüne geçerken servisteki öğrenciler ile şoför şok geçirdi. Kazada çoğunluğu öğrenci olan 14 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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