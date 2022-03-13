14 Mart 2022 Pazartesi okullar tatil mi?

Bitlis'te okullar tatil edildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle, Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy ve beldelerde; her tür resmi ve özel okullarımızda 14 Mart Pazartesi günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Çelikhan'da taşıma merkezli okullar tatil edildi

Çelikhan ilçesinde birkaç gündür etkili olan kar yağışı dolayısıyla buzlanma tehlikesinin olması nedeniyle ilçe hıfzıssıhha kurulu kararınca taşıma merkezli okullar 14 Mart Pazartesi günü tatil edildi. Alınan karar doğrultusunda ilçede bulunan taşıma merkezli okullarda Pazartesi günü eğitime ara verilecek.

Adıyaman'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Adıyaman'da gün içerisinde etkili olan ve devam eden kar yağışı dolayısıyla Adıyaman Valiliği tarafından merkeze bağlı köy ve beldelerindeki taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesi kararı alındı. Adıyaman Valiliğince kar yağışı dolayısıyla il merkezine bağlı köy ve beldelerinde taşımalı eğitime 14 Mart Pazartesi günü ara verildiği duyuruldu. Merkeze bağlı köy ve beldelerdeki taşımalı eğitim 14 Mart Pazartesi günü tatil edildi.

Kastamonu'nun 5 ilçesinde eğitime kar engeli

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ve sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklar sebebiyle bazı ilçelerde eğitim ve öğretime 14 Mart Pazartesi günü 1 gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Küre ve İnebolu ilçelerinde tüm okullar tatil edildiği ifade edilirken Bozkurt, Çatalzeytin ve Doğanyurt ilçelerinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Gaziantep'te okullara kar tatili

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Olumsuz hava şartları nedeniyle 14 mart Pazartesi günü Gaziantep genelinde eğitim öğretime (okul öncesi, ilk ve orta öğretim) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır” ifadelerini kullandı.

Çınar ilçesinde eğitime kar tatili

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile eğitime bir gün ara verildi. Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarım, Karacadağ bölgesinde yoğun kar yağışı sebebiyle tüm ilçe genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara veriyoruz. İyi tatiller" ifadelerine yer verdi.

Mardin'in 5 ilçesinde eğitime kar tatili

Mardin'in merkez Artuklu ilçesi başta olmak üzere 5 ilçede akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre bölgemizde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle; Artuklu, Yeşilli, Ömerli, Savur ve Mazıdağı ilçelerimizde 14 Mart 2022 Pazartesi günü tatil edilmiştir” denildi. Öte yandan Valilik koordinesinde; Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Müdürlüğü, İlçe Belediyeleri ve AFAD ulaşımın sağlıklı bir şekilde sürmesi ve vatandaşların mağdur olmaması için kar temizleme ve tuzlama seferberliği yürütülüyor.

Trabzon'da eğitime kar tatili

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada "Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmî ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmî ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 14 Mart 2022 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

Ağrı'da eğitime kar engeli

Ağrı'da bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle Diyadin, Taşlıçay, Hamur ve Tutak ilçelerindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsayacak şekilde eğitime 1 gün ara verildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla Diyadin, Tutak, Taşlıçay ve Hamur ilçelerindeki köy okullarımızı ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimizi kapsayacak şekilde 14 Mart Pazartesi günü için eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir.”

Yayladağı ilçesinde okullara 1 gün ara verildi

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Yayladağı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Valilik kararı gereğince, ilçede devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Mart'ta bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Sason'da okullar 1 gün tatil edildi

Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı taşımalı kapsamında olan ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki bütün resmi ve özel eğitim kurumlarında 14 Mart 2022 Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.