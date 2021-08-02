14 tane mıknatıs yutan çocuğun 8 yerden bağırsağı delindi

Edinilen bilgilere göre, şiddetli karın ağrısıyla fenalaşan 20 aylık Ahmet Arif Ataş, ailesi tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Orada yapılan ilk müdahaleyle mıknatıs bilyeleri yutmasıyla bağırsaklarının sekiz yerden delindiği görülen Ataş'a yapılan acil müdahaleyle tedavi edildiği öğrenildi.

Ahmet Arif'in ameliyatını yapan Çocuk Cerrahisi Uzmanı. Op. Dr. Mucahit Tan, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, küçük neodyum mıknatıs toplarından 14 adet yutmuş olan çocuğun, karın ağrısı ile acile getirildikten sonra hemen yatırıldığını, yaptıkları incelemede mıknatısların ince bağırsakta 8 adet delinmeye yol açtığını tespit ettiklerini kaydetti.

Dr. Tan, "Çok acil bir şekilde müdahale edildi. Delinen yerler kapatıldıktan sonra hasta 2 gün çocuk yoğun bakımda tutuldu. 5 gün sonra hasta iyileşmiş olarak taburcu edildi. Küçük magnetik topların çekim kuvvetleri çok yüksek olduğundan yutulduğunda bağırsakta delinmelere yol açıp ciddi sağlık problemlerine yol açabilmektedir. Bunları yanlışlıkla yutabilecek çocuklardan uzak tutulmalıdır. Şayet yutarlarsa zaman kaybetmeden doktora başvurmaları gerekmektedir” dedi.

Ekrem Aktaş

