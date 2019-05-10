14 yaşında 33 tane madalya kazandı

Şehit İsa Karakaş İlköğretim Okulu 6. sınıfta beden eğitimi öğretmeni tarafından atletizmdeki yeteneği keşfedilen Buse Mayda, 3 yılda 35 yarışmaya katıldı. Yarışmaların büyük bir kısmından madalya ile dönen Buse Mayda, koştuğu 800-1500 metre yarışmalarında başarılı sonuçlar elde etti. Katıldığı yarışmaların 33'ünden madalya kazanan Buse'nin 4 Türkiye Şampiyonluğu da bulunuyor. Madalyalardan 23'ü altın olan genç atletin tek hedefi ise Dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etmek.

Uluslararası yarışmalarda da altın madalya kazanmak için antrenmanlarını sürdüren Buse Mayda, "Yaklaşık 3 yıldır atletizmle uğraşıyorum. 6. sınıftayken beden öğretmenim Mehmet Sümbül beni bahçede koşarken görmüş ve yeteneğimi fark etmiş. Daha sonra beni şu anki antrenörüm Meral Şahin hocaya yönlendirdi. Sonrasında antrenmanlara başladım. İlerlemeye başladım. Antrenörüm beni Gaziantep'teki yarışlara dahil etti ve yarışlara katıldım. Daha sonra ilerlemeye başladım.

Gaziantep'te madalyalar almaya başladım. Gaziantep'teki yarışlarda birinci oldum. Daha sonra bölge yarışmalarına katıldım ve orada da birinci oldum. Zamanla yaşım büyüdükçe kategoriler arasında kendimden büyüklerle koşmaya başladım ve onları da geçtim. Geneli altın olmak üzere toplamda 33 tane madalyam var. Altın madalya sayısını arttırmaya çalışacağım. Hedefim Türkiye adına koşup Balkan'daki, Avrupa'daki ve dünyadaki yarışmalarda Türkiye'ye altın madalya getirmek" dedi.

Antrenör Meral Şahin: "Rekoru kırmak için 3 yılımız var

Buse'nin antrenörü Meral Şahin ise, Buse'nin şu anda 800 metrede Türkiye rekorunu kırabilmek için hazırlandığını ifade etti. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde Buse'nin rekoru kıracağını belirterek, aldığı yarışmalardaki başarılı derecelerin de bunun bir göstergesi olduğunu ifade etti. Atrenör Şahin, "Buse ile yaklaşık 3 yıl önce tanıştık. O zamanlar çok küçüktü gerçi şimdi de küçük ama beden öğretmeni Mehmet Sümbül hoca ile okullardan tarama yapıyoruz. Kendisi yardımcı oldu bize. Bir grup seçmişti o grupta Buse de vardı. Buse'yi ilk gördüğüm zaman gerçekten farklı bir durumu olduğunu fark ettim. Daha net karar verebilmek için antrenman yapmak lazımdı.

Zaman içerisinde hızlı bir şekilde ilerlediğini fark ettim. İlk yılımızda bölge çapında dereceler elde ettik. İkinci yılımızda Türkiye 3'üncüsü olduk. Şu an ikinci yılı devirdik üçüncü yıla girerken sayamıyorum ama yaklaşık 3-4 tane Türkiye şampiyonluğu elde ettik. Birkaç tane Türkiye 2'nciliği var. Bölge şampiyonalarında zaten sayısız derecesi var. Açıkçası dereceye saniye olarak daha çok düşündüğümüz için bu sene bin 500 metrede geçen hafta Adana'da yapılan okullar arası Türkiye bölge seçmelerinde bin 500 ve 800 metrelerinde bölge şampiyonu oldu. Bin 500 metrede 4 dakika 41 saniye gibi çok büyük bir derece koştu. Yaşına göre çok büyük bir derece. Ayrıca İstanbul'daki yarışlarda 800 metrede 2 dakika 16 saniye koştu. Türkiye rekoru 2 dakika 10 saniye bu seneyi saymazsak rekoru kırmak için 3 yılımız var" ifadelerini kullandı.

Şahin, uluslararası arenada ise Buse'nin madalya almaya Avrupa Gençler Şampiyonasıyla başlayacağına inandığını da vurgulayarak, "Hayli kalabalık bir grubumuz var. Önlerinde de Balkan Şampiyonasında madalya Salih Teksöz var. Salih abilerinin grup içerisinde olması Buse ve diğer sporcular için büyük bir avantaj sağlıyor. Buse gibi birkaç tane daha sporcumuz var. Onlar da iyi durumdalar onlar da madalya alıyorlar. Ayrıca ben Buse'nin Yıldızlar Türkiye rekorunu kırıp, madalya almaya Avrupa Gençler Şampiyonasıyla başlayarak olimpiyat düzeyine ulaşacağına eminim. Tabi şartlar istediğimiz gibi gelişme gösterirse" diye konuştu.

Ahmet Demir - Said Vakkas Yağcı