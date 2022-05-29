İhlas Haber Ajansı

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14 yaşındaki Adem'den haber alınamıyor

14 yaşındaki Adem'den haber alınamıyor
14 yaşındaki Adem'den haber alınamıyor

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde gece geç saatlerde evden çıkan 14 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor.

Acıpayam ilçesine bağlı Alaattin Mahallesi TOKİ sitelerinde annesi, anneanne ve dedesi ile birlikte ikamet eden Adem Yıldırım (14), dün gece saat 02.30 sıralarında evden habersizce çıktı. Yıldırım'a saat 03.00 sıralarında Acıpayam merkezde görüldükten sonra bir daha ulaşılamıyor. Telefonu kapalı olan gence ulaşmaya çalışan ailenin tüm aramalarına rağmen bulunamadı. Aile Adem Yıldırım'ın bulunması için polise kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı.

Öte yandan edinilen bilgiye göre, Adem Yıldırım'ın babasından uzun süredir haber alınmadığı ve nerede olduğu bilinmediği belirtildi. Aile çocuklarını görenlerin güvenlik güçlerine bilgi vermesini istedi.

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