14 yaşındaki çocuk kaza yaptı: 2 yaralı

Olay, 06.00 saatlerinde, Kadıköy Acıbadem Mahallesi, Sarayardı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Erol B. (14) yönetimindeki 41 DT 225 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir şekilde kontrolden çıkarak direğe yan bir şekilde vurdu. Kazada sürücü Erol B. İle beraberindeki Enes D. (14) otomobil içerisinde sıkıştı. Durumu gören bazı vatandaşlar hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yolcu koltuğunda oturan Enes D.'yi çıkartarak ambulansa bindirdi. Sürücü koltuğunda oturan Erol B.'yi de itfaiye ekipleri otomobili keserek çıkartabildi. Yaralanan şahıslar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Enes D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Erol B. durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydemir Kadıoğlu