14 yaşındaki gencin kalbinden bıçaklandığı kavga kamerada

Olay Yıldırım ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, 14 yaşındaki E.O. haftasonu Bursaspor - Göztepe maçını izlemek için Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'da doğru yola çıktı. Metro istasyonuna doğru yürürken daha önce kavga ettiği, A.S.(17) ile karşılaşan E.O. yine tartışmaya başladı. Çıkan kavgada belinden çıkardığı bıçakla E.O.'yu yaralayan A.S. olay yerinden kaçtı. Kendisini bıçaklayan şüphelinin peşinden koşan E.O. bir süre sonra bayılarak yere düştü. Vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan ve bıçak kalbini 1 milimetre ile teğet geçen E.O. 2 gün yoğun bakımda kaldı.

Şüpheli yakalandı, serbest kaldı

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen A.S. nin peşine düşen polis ekipleri şüpheliyi 1 gün sonra ikametinde yakaladı. Gözaltına alınan A.S. denetimli serbestlik yasasından faydalanıp serbest kaldı. Öte yandan E.O. nun göğsünden bıçaklandığı kavganın görüntüleri bölgedeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde, A.S. ile E.O.'nun bir süre tartıştıktan sonra ara sokağa girdikleri, daha sonra A.S.'nin ardından E.O.'nun koşarak ara sokaktan çıktıkları görülüyor.

"Göğsümden kan aktığını görünce bayılmışım"

İHA muhabirine konuşan E.O., "Halen hastanede tedavimiz devam ediyor. Bu kişiyle daha önceden tartışmamız olmuştu, Bursaspor maçına giderken yolda karşılaştık. Arkası dönük olduğu sırada bana dönerek bıçağı salladı ve kaçtı. O kaçtıktan sonra ben bıçaklandığımı fark etmedim ve peşinden koşmaya başladım ama o sırada bıçaklandığımı fark etmemiştim. Daha sonra göğsümden kan aktığını görünce bayılmışım" dedi.

E.O.'nun arkadaşlarının söylemesi üzerine olay yerine giderek oğlunu kanlar içerisinde yerde gören baba Yılmaz O. ise "Oğlum yarı baygın yatarken hastaneye kaldırdık. Acilde çok sayıda doktor müdahale etti ve ameliyata alındı. 2 gün önce yoğun bakımdan çıkarıldı, bugün de ciğerinde biriken pis kanlar alındı. Doktoru bıçağın kalp zarına zarar verdiğini söyledi. Bir milimetre daha içeri girse oğlum hayatını kaybederdi" diye konuştu.

E.O.'yu bıçaklayan şahsın hala dışarıda gezdiğini ve başkalarına da zarar verebileceğini iddia eden Yılmaz O., "Oğlumu bıçaklayan şahıs, olaydan bir gün sonra yakalanıyor ve denetimli serbestlikle serbest bırakılıyor. Bugün benim oğlumu bıçaklayan, yarın başka birisini de bıçaklar"dedi.

