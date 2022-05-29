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14 yaşındaki kayıp Adem bulundu

14 yaşındaki kayıp Adem bulundu
14 yaşındaki kayıp Adem bulundu

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde gece geç saatlerde evden çıkan 14 yaşındaki çocuk bulundu.

Acıpayam ilçesine bağlı Alaattin Mahallesi TOKİ sitelerinde annesi, anneanne ve dedesi ile birlikte ikamet eden Adem Yıldırım (14), dün gece saat 02.30 sıralarında evden habersizce çıktı. Yıldırım'a saat 03.00 sıralarında Acıpayam merkezde görüldükten sonra bir daha ulaşılamadı. Telefonu kapalı olan gence ulaşmaya çalışan ailenin tüm aramalarına rağmen bulunamadı. Aile Adem Yıldırım'ın bulunması için polise kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmaların ardından Adem Yıldırım, ekipler tarafından babasının yanında olduğu tespit edildi. Babasının yanına neden habersiz gittiği ise daha henüz açıklanmadı.

Atilla Özer
 

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