İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

14 yaşındaki kız, babasıyla yaşayan kadını bıçakladı

14 yaşındaki kız, babasıyla yaşayan kadını bıçakladı
14 yaşındaki kız, babasıyla yaşayan kadını bıçakladı

Malatya'da 14 yaşındaki bir kız, babasıyla birlikte yaşayan kadını bıçaklayarak yaraladı.

Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde yaşanan olayda, Şehit Fahri Koçyiğit Sokak'ta bulunan bir iş merkezinin son katında çıkan tartışmada 14 yaşındaki F. T. isimli kız, babası ile birlikte yaşadığı öğrenilen 39 yaşındaki S. A.'yı bıçakladı. Sırtından aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, genç kız ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi altına alınan S. A.'nın ameliyata alındığı öğrenilirken, polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Hasan Eryılmaz

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.