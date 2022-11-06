14 yaşındaki ustanın elinden çıkan tespihler dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor

Tarihi Sur ilçesinde 30 milyon yıllık kehribar taşları 14 yaşındaki Serhat Fibal'in eliyle işlenip Türkiye'nin diğer illerine ve yurt dışına gönderiliyor. 4 yıl içinde tespih ustası olan Fibal, bir yandan da okuluna gidiyor. Fibal, meslek hayatına tespih imalatçısı olarak devam etmeyi düşünüyor. Kehribar taşının 32 farklı hastalığa iyi geldiğini söyleyen Serhat Fibal, “Bunlar bilimsel olarak açıklanan rakamlar. Doğal taşlar yurt dışında bazı ülkelerde reçete ile ilaç niyetine verilirken, bazı ülkelerde de doktorlar tarafından hastalara öneriliyor. İlaç kullanıyorsanız ilacı kestirir, hastalık ilerlemişse onu azaltır. Doğal taş olduğu için özellikle sinir ve strese iyi geliyor. İçerisinde herhangi bir katkı maddesi yok. Kehribar taşının faydasını gösteren madde içerisindeki süksinik asittir” dedi.

Bu taşların genelde Ukrayna, Polonya, Litvanya, Rusya gibi ülkelerde çıktığını belirten Fibal, “30-35 milyon yıllık doğal taşlardır. Bu taşlar uzun süre toprak altında kaldıktan sonra şekil alıyorlar. Bize kaba taş şeklinde geliyor. Bu taşları kesip biz şekil veriyoruz. Taşları torna ve makine ile şekillendirip cilalıyoruz. Ama cilasız taşlar daha saf ve daha sağlıklı oluyor. Saf ve işlenmemiş taşın minareli daha fazla olduğu için faydası da daha çok oluyor” şeklinde konuştu.

Muhammet Hüseyin İçli



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